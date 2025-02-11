(Зубкова) Марина Мартемьянова 19.07.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зубкова) Марина Мартемьянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.07.1855, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.01.1856, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубков Мартемьян Спиридонов1827 г.р.
Мать
Зубкова Матрёна Алексеева1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1855

Отец: Зубков Мартемьян Спиридонов

Мать: Зубкова Матрёна Алексеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.01.1856
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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