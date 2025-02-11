(Зубкова) Марина Мартемьянова
женский, родилась 19.07.1855, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.01.1856, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубков Мартемьян Спиридонов1827 г.р.
МатьЗубкова Матрёна Алексеева1837 г.р.
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Рождение
19.07.1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.01.1856
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область