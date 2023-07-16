Тетерина (Писарева) Вера Андреановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писарев Андреан
Мать: Писарева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тетерина) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Тетерин Валерий
Рождение ребёнка
10.11.1974
Сын: Тетерин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Тетерин Валерий
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область