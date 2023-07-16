Тетерина (Писарева) Вера Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Писарева) Вера Андреановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Андреан

Мать: Писарева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тетерина) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Тетерин Валерий

Рождение ребёнка
10.11.1974

Сын: Тетерин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Тетерин Валерий

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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