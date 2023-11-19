Тютина (Галактионова) Галина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1945
Дата смерти19.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1965
Дочь: Капустина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Тютин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
28.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютин Владимир Ефимович
Смерть
19.11.2023