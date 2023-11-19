Тютина (Галактионова) Галина Антоновна 04.09.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тютина (Галактионова) Галина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1945

Дата смерти

19.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945

Отец: Галактионов Антон Павлович

Мать: Галактионова (Стародубова) Матрена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
28.02.1965

Дочь: Капустина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Тютин Владимир Ефимович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
28.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютин Владимир Ефимович

Смерть
19.11.2023
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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