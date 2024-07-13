Шевченко Ганна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Бондаренко (Шевченко) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван

Рождение ребёнка
02.08.1927

Дочь: Щекотько (Шевченко) Милания Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шевченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван

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