Шевченко Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван
Рождение ребёнка
20.12.1920
Дочь: Бондаренко (Шевченко) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван
Рождение ребёнка
02.08.1927
Дочь: Щекотько (Шевченко) Милания Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шевченко Иван