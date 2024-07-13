Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти17.08.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Шевченко Иван
Мать: Шевченко Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаповалов Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Павел Емельянович
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян
Смерть
17.08.1987