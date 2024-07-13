Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

17.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шевченко Иван

Мать: Шевченко Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Павел Емельянович

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян

Смерть
17.08.1987

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