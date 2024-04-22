Реппиева (Абрамова) Феодора Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Абрамов Яков Прохорович
Бракосочетание
Между 1868 и 1879
Рождение ребёнка
24.01.1877
Дочь: Реппиева Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
29.09.1879
Сын: Реппиев Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Реппиева Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
26.01.1889
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович
Смерть
Неизвестно