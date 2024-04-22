Реппиева (Абрамова) Феодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реппиева (Абрамова) Феодора Яковлевна

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Абрамов Яков Прохорович

Мать: Абрамова Евдокия Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Муж: Реппиев Игнатий Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1877

Дочь: Реппиева Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1879

Сын: Реппиев Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Реппиева Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1889

Сын: Реппиев Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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