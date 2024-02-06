Егорушков Андрей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорушков Андрей Платонович

Место рождения

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии

Дата рождения

14.08.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1891 ст.

Отец: Егорушков Платон Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.

Дочь: Егорушкова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Егорушкова Ефрасинья Панкратьевна

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорушкова Ефрасинья Панкратьевна

Смерть
Неизвестно
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