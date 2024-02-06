Егорушков Андрей Платонович
Место рожденияд. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Дата рождения14.08.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1891 ст.
Отец: Егорушков Платон Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.
Дочь: Егорушкова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Егорушкова Ефрасинья Панкратьевна
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно