Щукина (Соколова) Екатерина 26.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Щукина (Соколова) Екатерина

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 26.11.1907, с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл.

умерла 08.12.2000, Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Отец
Соколов Петр НиколаевичНеизвестно г.р.
Мать
Соколова Юлия Трофимовна1881 г.р.
Дети
Фролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Щукин Борис28.12.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907

Отец: Соколов Петр Николаевич

Мать: Соколова Юлия Трофимовна

с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл.

с. Писчугово Ивановской области

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Фролова (Щукина) Евангелина

Отец ребёнка: Щукин Александр

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Щукин Борис

Отец ребёнка: Щукин Александр

Рождение ребёнка
27.08.1938

Сын: Щукин Вадим

Отец ребёнка: Щукин Александр

Рождение ребёнка
19.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Александр

Смерть
08.12.2000
Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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