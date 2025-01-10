Щукина (Соколова) Екатерина
женский, родилась 26.11.1907, с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл.
умерла 08.12.2000, Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
ОтецСоколов Петр НиколаевичНеизвестно г.р.
МатьСоколова Юлия Трофимовна1881 г.р.
Дети
Фролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Щукин Борис28.12.1935 г.р.Показать еще 1
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Рождение
26.11.1907
Отец: Соколов Петр Николаевич
Мать: Соколова Юлия Трофимовна
с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл.
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Фролова (Щукина) Евангелина
Отец ребёнка: Щукин Александр
Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.12.1935
Сын: Щукин Борис
Отец ребёнка: Щукин Александр
Рождение ребёнка
27.08.1938
Сын: Щукин Вадим
Отец ребёнка: Щукин Александр
Рождение ребёнка
19.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щукин Александр
Смерть
08.12.2000
Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
с. Писчугово Ивановской области