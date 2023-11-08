Полонянкин Евстигней Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Евстигней Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полонянкин Никифор Миронович

Мать: Чепкасова Наталья Евсеевна

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