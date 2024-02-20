Тохтамыш /2-Й Брак/ (Топчах) Феодора Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.11.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.07.1902
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.07.1902
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.03.1913
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно