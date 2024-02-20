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Тохтамыш Павел Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.07.1902

Дата смерти

18.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1902

Отец: Тохтамыш Федор Христофорович

Мать: Тохтамыш /2-Й Брак/ Феодора Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.07.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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