Порфирьева Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Клавдия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1964

Сын: Порфирьев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1969

Сын: Порфирьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Михайлович

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