Порфирьева Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1964
Сын: Порфирьев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1969
Сын: Порфирьев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Михайлович