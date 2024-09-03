Самоловова Евдокея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова Евдокея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
20.12.1775

Сын: Самоловов Игнатий Фадеевич

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
15.09.1780

Сын: Самоловов Никита (Иван?) Фадеев

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
09.01.1783

Дочь: (Самоловова) Татьяна Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
29.08.1787

Сын: Самоловов Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Самоловов Федор Фадеев

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Полкова (Самоловова) Гликерия Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Белкина (Самоловова) Марья Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
27.05.1797

Дочь: Кошелева (Самоловова) Феодосья Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Соломония Фадеевна

Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев

Смерть
Неизвестно

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