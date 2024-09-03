Самоловова Евдокея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Самоловов Игнатий Фадеевич
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Сын: Самоловов Никита (Иван?) Фадеев
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: (Самоловова) Татьяна Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: Полкова (Самоловова) Гликерия Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: Белкина (Самоловова) Марья Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: Кошелева (Самоловова) Феодосья Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Соломония Фадеевна
Отец ребёнка: Самоловов Фадей Андреев