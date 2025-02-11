(Филькина) Елена Иванова
женский, родилась 12.05.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.06.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Лёшина) Гликерия Васильева / Лукерья Васильева1854 г.р.
ОтецФилькин Иван Антонов19.06.1856 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.06.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область