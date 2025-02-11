(Филькина) Елена Иванова 12.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Филькина) Елена Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.05.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.06.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Лёшина) Гликерия Васильева / Лукерья Васильева1854 г.р.
Отец
Филькин Иван Антонов19.06.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877

Отец: Филькин Иван Антонов

Мать: (Лёшина) Гликерия Васильева / Лукерья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.06.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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