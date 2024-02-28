Куткина (Петрова) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куткина (Петрова) Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1860

Муж: Куткин Кирилл Платонович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1860 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 260
Смерть
Неизвестно

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