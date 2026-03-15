Новоселов Терентий
мужской, родился Неизвестно
умер До 1858 ст., Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецНовоселов ?Неизвестно г.р.
Дети
Новоселов Тимофей Терентиев1830 ст. г.р.
Новоселов Михайло Терентиев1831 ст. г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Новоселов Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Новоселов Михайло Терентиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Новоселов Матвей Терентиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1858 ст.
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл