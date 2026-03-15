Новоселов Терентий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Новоселов Терентий

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1858 ст., Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Новоселов ?Неизвестно г.р.
Дети
Новоселов Тимофей Терентиев1830 ст. г.р.
Новоселов Михайло Терентиев1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Новоселов Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Новоселов Михайло Терентиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Новоселов Матвей Терентиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1858 ст.
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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