Микулин Парфил Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулин Парфил Флорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Микулин Флор Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1721
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