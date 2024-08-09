Бакланова (Желнина) Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желнин Михаил Иванов
Мать: Попова Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Мотаева (Бакланова) Мелания Никифорова
Отец ребёнка: Бакланов Никифор Михайлов
Больше-Бакланова, Ашлыкская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно