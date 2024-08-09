Бакланова (Желнина) Марфа Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБакланова (Желнина) Марфа Михайлова

Бакланова (Желнина) Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желнин Михаил Иванов

Мать: Попова Матрена Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Мотаева (Бакланова) Мелания Никифорова

Отец ребёнка: Бакланов Никифор Михайлов

Больше-Бакланова, Ашлыкская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.