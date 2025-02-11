Анна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Наум Павлович1800 г.р.
Дети
Никита Антонович1816 г.р.
Иван Антонович1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Павлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Никита Антонович

Отец ребёнка: Антон

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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