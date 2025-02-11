Анна
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Наум Павлович1800 г.р.
Дети
Никита Антонович1816 г.р.
Иван Антонович1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Павлович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никита Антонович
Отец ребёнка: Антон
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно