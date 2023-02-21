Кралин Всеволод Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кралин Всеволод Михайлович

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Место рождения

г. Джамбул

Дата рождения

21.12.1917

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917

Отец: Кралин Михаил

Мать: Кралина Екатерина Анисимовна

г. Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кралина Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кралина Евдокия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
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