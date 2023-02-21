Кралин Всеволод Михайлович
Место рожденияг. Джамбул
Дата рождения21.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917
Отец: Кралин Михаил
г. Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кралина Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кралина Евдокия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно