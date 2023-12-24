Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Раиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Раиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Раиса Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Евдокимовна
Смерть
Неизвестно