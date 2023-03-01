Вахрина (Тимофеева) Клавдия Павловна
Место рожденияс. Ильинское
Дата рождения01.04.1909
Дата смерти?.02.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909
Отец: Тимофеев Павел
с. Ильинское
Рождение ребёнка
08.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрин Иван Исаакович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половодов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половодов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половодов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1992