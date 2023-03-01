Вахрина (Тимофеева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрина (Тимофеева) Клавдия Павловна

Место рождения

с. Ильинское

Дата рождения

01.04.1909

Дата смерти

?.02.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909

Отец: Тимофеев Павел

Мать: не указана

с. Ильинское
Рождение ребёнка
08.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрин Иван Исаакович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половодов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половодов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половодов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрин Иван Исаакович

Смерть
?.02.1992
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