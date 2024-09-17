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Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1729 и 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1674 г.р.

Дети

Вычислено 1704 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1718 год | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 51
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Сын: Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 52 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
Между 1729 и 1740

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