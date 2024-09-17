Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1729 и 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1718 год | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 51
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Сын: Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1729 год | 52 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
Между 1729 и 1740