Аксинья Емельянова
женский, родилась 1848, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕмельян Алексеев1822 г.р.
МатьМария Антонова1824 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Емельян Алексеев
Мать: Мария Антонова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно