Аксинья Емельянова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Емельян Алексеев1822 г.р.
Мать
Мария Антонова1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Емельян Алексеев

Мать: Мария Антонова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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