Акифьева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Акифьева Мария

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Акифьев Иван Фомич1800 г.р.
Дети
Акифьев Степан Иванович1822 г.р.
(Акифьева) Анна Ивановна1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акифьев Иван Фомич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Акифьев Степан Иванович

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Акифьева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Акифьев Илья Иванович

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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