Акифьева Мария
женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Акифьев Иван Фомич1800 г.р.
Дети
Акифьев Степан Иванович1822 г.р.
(Акифьева) Анна Ивановна1828 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Акифьева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Смерть
Неизвестно