Юматов Игорь Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.2009
Дочь: Юматова (Юматова) София Игоревна
Мать ребёнка: Юматова (Рыжикова) Дарья Павловна
Рождение ребёнка
28.01.2013
Мать ребёнка: Юматова (Рыжикова) Дарья Павловна