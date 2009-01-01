Юматова (Юматова) София Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юматова (Юматова) София Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2009

Отец: Юматов Игорь Вадимович

Мать: Юматова Дарья Павловна

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