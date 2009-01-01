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Юматова (Юматова) София Игоревна
Юматова (Юматова) София Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2009
Пол
Женский
Отец
Юматов Игорь Вадимович
1979 г.р.
Мать
Юматова (Рыжикова) Дарья Павловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2009
Отец:
Юматов Игорь Вадимович
Мать:
Юматова Дарья Павловна
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