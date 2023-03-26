Орлова (---) Неонила Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1870 ст.
Дочь: Татьяна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.01.1872
Дочь: Мария Хрисанфовна
Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.11.1873 ст.
Дочь: Степанида Хрисанфовна
Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно