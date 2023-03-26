Орлова (---) Неонила Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (---) Неонила Феодоровна

Орлова (---) Неонила Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1870 ст.

Дочь: Татьяна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1872

Дочь: Мария Хрисанфовна

Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.11.1873 ст.

Дочь: Степанида Хрисанфовна

Отец ребёнка: Орлов Хрисанф Тимофеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Хрисанф Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close