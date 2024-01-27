Родионова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Родионов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Родионов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Родионов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович

Россия
Смерть
Неизвестно
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