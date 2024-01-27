Родионова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Родионов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Родионов Василий Назарович
Россия
Смерть
Неизвестно