Скосырская (Зайкова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Скосырский Яков Васильевич
Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Скосырская Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Скосырская Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович
Смерть
Неизвестно