Скосырская (Зайкова) Анна Яковлевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скосырская (Зайкова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосырский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Скосырский Яков Васильевич

Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Скосырская Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Скосырская Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Скосырский Василий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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