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Наговицына (Бурова) Анастасия Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

06.05.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Буров Григорий Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1775 ст.

Муж: Наговицын Кирил Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАКО МК Нолинск 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 29 из деревни Хитринской отец Григорий Михайлович Буров оба первым браком
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Наговицына) Стефанида Кириловна

Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Наговицына) Анна Кириловна

Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Наговицын Иван Кирилович

Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Наговицына) Катерина Кириловна

Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович

Смерть
06.05.1811 ст.

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