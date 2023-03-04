Наговицына (Бурова) Анастасия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти06.05.1811 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Буров Григорий Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1775 ст.
ГАКО МК Нолинск 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 29 из деревни Хитринской отец Григорий Михайлович Буров оба первым браком
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Наговицына) Стефанида Кириловна
Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Наговицына) Анна Кириловна
Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Наговицына) Катерина Кириловна
Отец ребёнка: Наговицын Кирил Михайлович
Смерть
06.05.1811 ст.