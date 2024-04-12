Дадыкина (Некрасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадыкина (Некрасова) Александра Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Дадыкин Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Дадыкин Гавриил Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Дадыкин Гавриил Никитин

Рождение ребёнка
24.03.1885

Сын: Дадыкин Гавриил Гаврилов

Отец ребёнка: Дадыкин Гавриил Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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