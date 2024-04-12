Дадыкина (Некрасова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
15.09.1858
Отец ребёнка: Дадыкин Гавриил Никитин
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
24.03.1885
Отец ребёнка: Дадыкин Гавриил Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно