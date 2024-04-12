Дадыкин Гавриил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадыкин Гавриил Никитин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Дадыкин Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Дадыкина Александра Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Дадыкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1885

Сын: Дадыкин Гавриил Гаврилов

Мать ребёнка: Дадыкина Александра Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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