Вербицкая, Мусихина (Лащинская) Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербицкая, Мусихина (Лащинская) Зинаида Константиновна

Вербицкая, Мусихина (Лащинская) Зинаида Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лащинский Константин Александрович

Мать: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Самарина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вербицкий Василий Васильевич

Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость, деревня Субовщина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Марк Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close