Вербицкая, Мусихина (Лащинская) Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Самарина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вербицкий Василий Васильевич
Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость, деревня Субовщина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно