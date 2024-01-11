Вардан ՎԱՐԴԱՆ VARDAN
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григор ԳՐԻԳՈՐ GRIGOR
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погос POGOS ՊՈԳՈՍ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агаси AGASI ԱԳԱՏՒ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григор Grigor ԳՐԻԳՈՐ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гезал GEZAL ԳՈՋԱԼ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цовик COVIK ՑՈԻԿ
Смерть
Неизвестно