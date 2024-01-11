Вардан ՎԱՐԴԱՆ VARDAN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВардан ՎԱՐԴԱՆ VARDAN

Вардан ՎԱՐԴԱՆ VARDAN

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григор ԳՐԻԳՈՐ GRIGOR

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погос POGOS ՊՈԳՈՍ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агаси AGASI ԱԳԱՏՒ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григор Grigor ԳՐԻԳՈՐ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гезал GEZAL ԳՈՋԱԼ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цовик COVIK ՑՈԻԿ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close