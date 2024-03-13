Лизунова (Шашонкова) Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1911
Дата смерти12.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1911
Отец: Шашонков Яков
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лизунова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1931
Сын: Лизунов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович
Шай-Майдан, Атяшевский район, Россия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лизунов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Синицына Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович
Место жительства
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.09.1979
Похороны
Неизвестно
54.87555° N, 61.37559° E