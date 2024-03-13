Лизунова (Шашонкова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Шашонкова) Агафья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1911

Дата смерти

12.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1911

Отец: Шашонков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лизунова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1931

Сын: Лизунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович

Шай-Майдан, Атяшевский район, Россия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лизунов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Синицына Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лизунов Николай Федорович

Место жительства
1938
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунов Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.09.1979
Похороны
Неизвестно
54.87555° N, 61.37559° E
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