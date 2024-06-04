Мокеева (Королева) Екатерина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Королева) Екатерина Афонасьева

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1890

Муж: Мокеев Никита Дмитриев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мокеев Феодор Никитич

Отец ребёнка: Мокеев Никита Дмитриев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Мокеева) Анна Никитина

Отец ребёнка: Мокеев Никита Дмитриев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1894
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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