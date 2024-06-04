Мокеева (Королева) Екатерина Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1890
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Мокеев Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Мокеева) Анна Никитина
Отец ребёнка: Мокеев Никита Дмитриев
Смерть
После 1894