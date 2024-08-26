Кичева Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кичева) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Кичева) Устина Васильевна

Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Кичева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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