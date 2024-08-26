Кичева Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кичева) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Кичева) Устина Васильевна
Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Кичева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кичев Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно