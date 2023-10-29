Эсаулова Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1956
Дата смерти29.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Игорь Александрович
Смерть
29.10.2023
Похороны
?.10.2023
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище