Эсаулова Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Любовь Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1956

Дата смерти

29.10.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Игорь Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Игорь Александрович

Смерть
29.10.2023
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
?.10.2023
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище

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