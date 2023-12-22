Кошина Александра Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.
Дочь: Кошина Агафья Платоновна
Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно