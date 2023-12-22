Кошина Александра Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошина Александра Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.

Сын: Кошин Степан Платонович

Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.

Сын: Кошин Иван Платонович

Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1905 ст.

Сын: Кошин Василий Платонович

Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Дочь: Кошина Агафья Платоновна

Отец ребёнка: Кошин Платон Афанасьевич

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Платон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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