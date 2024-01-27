Шипошин Сергей Филиппович
Место рожденияРоссия Пятигорск
Дата рождения05.10.1963
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1963
Отец: Шипошин Филипп Степанович
Мать: Елена Ивановна
Россия Пятигорск
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Пятигорск
Смерть
1989
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск