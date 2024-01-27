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Шипошин Сергей Филиппович

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Место рождения

Россия Пятигорск

Дата рождения

05.10.1963

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1929 г.р.

Мать

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1963

Отец: Шипошин Филипп Степанович

Мать: Елена Ивановна

Россия Пятигорск
Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Пятигорск
Смерть
1989
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск
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