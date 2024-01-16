Лукина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Логиновна
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукин Павел Логинович (Логгинович)
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лукин Илья Логинович
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
д. Костылево
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лукин Матвей Логинович (Логгинович)
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафья Логиновна (Логгиновна)
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина Логиновна (Логгиновна)
Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно