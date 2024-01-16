Лукина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукин Леонтий Логинович

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Логиновна

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукин Павел Логинович (Логгинович)

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Рассомахино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лукин Илья Логинович

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

д. Костылево
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукин Матвей Логинович (Логгинович)

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Рассомахино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафья Логиновна (Логгиновна)

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина Логиновна (Логгиновна)

Отец ребёнка: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Рассомахино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Логин (Логгин) Григорьевич

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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