Иван Абрамов 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Абрамов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1820, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Абрам Яковлев1767 г.р.
Мать
Прасковья Макарова1782 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Абрам Яковлев

Мать: Прасковья Макарова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1820
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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