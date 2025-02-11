Иван Абрамов
мужской, родился 1799, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1820, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАбрам Яковлев1767 г.р.
МатьПрасковья Макарова1782 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Абрам Яковлев
Мать: Прасковья Макарова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1820
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область