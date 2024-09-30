Эртте (Монтонен) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1870
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1897
Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1900
Дочь: (Эртте) Ева Петровна
Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1904
Сын: Эртте Константин Петрович
Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович
Бракосочетание
23.04.1907
Муж: Эртте Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: (Эртте) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1917
Дочь: (Эртте) Лилия Петровна
Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович
Смерть
1922