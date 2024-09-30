Эртте (Монтонен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте (Монтонен) Анна Андреевна

Эртте (Монтонен) Анна Андреевна

Место рождения

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1870

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.10.1897

Сын: Эртте Андрей Петрович

Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1900

Дочь: (Эртте) Ева Петровна

Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Эртте Константин Петрович

Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.04.1907

Муж: Эртте Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: (Эртте) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1917

Дочь: (Эртте) Лилия Петровна

Отец ребёнка: Эртте Петр Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.