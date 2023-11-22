Кушнарева (Маслобойникова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнарева (Маслобойникова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С ?.09.1975

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
С ?.09.1975

Отец: Маслобойников Владимир Петрович

Мать: не указана

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