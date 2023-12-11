Бидный Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедный Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иоаннова
Рождение ребёнка
19.12.1909
Сын: Игнатий
Мать ребёнка: Елена Иоаннова
Рождение ребёнка
11.01.1911
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Елена Иоаннова
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Елена Иоаннова
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Елена Иоаннова