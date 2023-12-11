Бидный Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Никита

Бидный Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедный Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иоаннова

Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: Елена Иоаннова

Рождение ребёнка
11.01.1911

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Елена Иоаннова

Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Елена Иоаннова

Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Елена Иоаннова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.