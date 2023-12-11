Елена Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Никита

Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Игнатий

Отец ребёнка: Бидный Никита

Рождение ребёнка
11.01.1911

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Бидный Никита

Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Бидный Никита

Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Бидный Никита

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