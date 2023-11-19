Бударагина Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.2011
Дочь: Бударагина Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Бударагин Антон Александрович
Рождение ребёнка
04.11.2011
Дочь: Бударагина Лидия Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.03.2015
Сын: Бударагин Роман Антонович
Отец ребёнка: Бударагин Антон Александрович