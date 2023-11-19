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Бударагина Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1986

Отец: Дуничев Евгений Николаевич

Мать: Мартынова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударагин Антон Александрович

Рождение ребёнка
04.11.2011

Дочь: Бударагина Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Бударагин Антон Александрович

Рождение ребёнка
04.11.2011

Дочь: Бударагина Лидия Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.2015

Сын: Бударагин Роман Антонович

Отец ребёнка: Бударагин Антон Александрович

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