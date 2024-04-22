Тышкевич (Вагатова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышкевич (Вагатова) Галина

Место рождения

Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

17.07.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Муж

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1965 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1942

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Тышкевич Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхлымов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Полноват, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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