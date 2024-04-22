Тышкевич (Вагатова) Галина
Место рождения
Дата рождения17.07.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1942
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Тышкевич Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юхлымов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Полноват, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра