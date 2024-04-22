Юдина (Кудряшова) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Крещение
29.08.1895 ст.
29.08.1895 г. (Крещение) Ульяна. Родители: с.Загарино крестьянина Василия Гордеевича Кудряшева и не законной его жены Елизаветы Карповной дочь Ульяна 19 лет от роду присоединена к православной церкви ... Показать все
Бракосочетание
03.11.1895
Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.
Дочь: Юдина Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1897
Дочь: Юдина Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Юдин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Юдина Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич
Смерть
Неизвестно