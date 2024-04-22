Юдина (Кудряшова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Кудряшова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Кудряшев Василий Гордеевич

Мать: Кудряшева Елизавета Карповна

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
29.08.1895 ст.
Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
29.08.1895 г. (Крещение) Ульяна. Родители: с.Загарино крестьянина Василия Гордеевича Кудряшева и не законной его жены Елизаветы Карповной дочь Ульяна 19 лет от роду присоединена к православной церкви ... Показать все
Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Юдин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.

Дочь: Юдина Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1897

Дочь: Юдина Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Юдин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Юдина Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Юдин Константин Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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